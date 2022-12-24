Çavuşoğlu: İsveç, FETÖ’cüler için cazibe merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kişiler için cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalarda bulundu. “FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor” diyen Çavuşoğlu, “FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit” şeklinde konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Billström ise “PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşını ağırladı. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve İsveç arasında bir düşmanlık olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müzakerelerin yapıcı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularına ilişkin, “Şunu kabul etmemiz lazım, o günden bu yana her iki ülke bazı ilerlemeler kaydetti. Biz atılan adımları açıkça söylüyor, kabul ediyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İsveç’in attığı adımları da not ediyoruz. Anayasalarında değişiklikler yapıyorlar. Savunma sanayiinde ürünlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı açıklamaları son derece olumlu. Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi.

“İADE TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ÇOK OLUMSUZ BİR GELİŞME”

Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dış ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör örgütü iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı söylemiştik. Bu hafta bir FETÖ mensubunun ülkemize iade talebi İsveç Yargıtayı tarafından reddedildi, bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz. İsveç’in de, Finlandiya’nın da ahitnameden doğan yükümlülükleri var” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: İMKANSIZI İSTEMİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ mensupları için İsveç’in cazibe merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının ve de Meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Bu yönde atacağınız adımlarda biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz.” Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, somut adımlar görmek istediklerini kaydederek, İsveç’in yeni hükümetinin terörle mücadele konusunda daha kararlı ve daha samimi olduğunun altını çizdi.

“İSVEÇ SÖZLERİNİ TUTAR”

Türkiye ve İsveç’in son derece yoğun iş birliğine sahip olan ülkeler olduğunu söyleyen Billström ise, “Terörizmle mücadele konusunda çok önemli bir iş birliğimiz var. En önemli konu başlıklarımızdan biri oldu. İsveç bir ahitname (Türkiye-Finlandiya-İsveç Üçlü Mutabakatı) imzaladı. Bazı adımların atılması gerekiyor terörizmle mücadele konusunda. İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİ MEVZUATLAR YOLDA

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Billström, İsveç’in terörizm konusunda somut adım atamadığı yönünde gelen soru üzerine, “Biz taahhütlerimizi ciddiye alan bir ülkeyiz. İsveç’te bağımsız bir yargı var. Üçlü ahitnamenin imzalanmasından bu yana İsveç’teki özellikle operasyonel iş birliğinin yoğunlaşmasıyla ilgili adımlar atıldı. PKK, belki İsveç’e büyük tehdit olmayabilir ama kesinlikle Türkiye için büyük bir tehdit. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Bireysel olarak vakalara değil genel tabloya bakmak lazım. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenleme ve şu anda İsveç parlamentosunda görüşülen bir başka yasal düzenlemeden sonra anayasada değişiklikler olacak. Yeni bir mevzuat yürürlüğe girecek. Biz terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceğiz. Bu da çok geniş kapsama sahip olacak. İkinci yasal düzenleme için ise terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi, İsveç topraklarında artık suç unsuru haline gelecek” açıklamasında bulundu.

Yeni kanunun dernekleşme ve bununla ilgili toplantı gibi özgürlükleri kısıtlayabileceğini bildiren Billström, “Yeni bir suç kabul edeceğiz. Bir terörist örgütte bu terör örgütünü teşvik etmek, bununla ilgili propaganda yapmak ve onu desteklemek için atılan adımlar artık suç teşkil edecek” diye konuştu.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRK TARAFININ MÜDAHİL OLMASI DOĞAL

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ziyareti öncesi terör örgütü FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade edilmesinin İsveç yargı makamları tarafından reddedilmesine ilişkin Türkiye ve İsveç arasındaki sürekli temas kapsamında önemli ve anlamlı olacağını belirten Billström, Türk tarafının iade davalarına müdahil olmasının doğal olduğunu aktardı. “İsveç hükümeti açısından bizim görüşümüz, İsveç’in bu davaları ele alma sisteminin nasıl olduğu konusunda da net olmamız gerektiğidir” ifadelerini kullanan Billström, davanın NATO sürecini nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, İsveç hükümetindeki yetkililerin mahkemelerin kararlarını kontrol edemeyeceğine vurgu yaptı.