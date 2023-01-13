Çavuşoğlu: İsveç kınayarak kaçamaz, sorumludur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te terör örgütü PKK yanlıları tarafından düzenlenen eylemde İsveç yönetiminin de suçu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’teki skandal gösteri sonrası açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ”Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti. İsveç’in burada sorumluluğu var buradan kaçamazlar. Hele hele kınayarak hiç kaçamazlar” dedi.

İsveç’te PKK/YPG’nin başka bir provokasyonunu gördük. Aslında bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç’in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terörle mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi. O kanunlara bile gerek yok. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti. İsveç’in burada sorumluluğu var buradan kaçamazlar. Hele hele kınayarak hiç kaçamazlar.

İlişkileri devam ettirmek demek İsrail’in illegal yerleşimlerini desteklemek değildir. Filistin halklarının haklarını yok saymak değildir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.