Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı ve İsveç’in adımlarının yetersiz olduğunu belirtti.

İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden evet dememiz mümkün değil.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, “İsveç’in attığı adımlar yetersiz. N ATO üyeliği konusunda taahhütler var. Madrid mutabakatı uygulanmadan İsveç’e evet diyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlenecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler.