Çavuşoğlu: Konsolosluk ağımız genişleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yaptığı açıklamada ikili ilişkileri değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti; “Bugün Nikola ile yaptığımız görüşmelerde konsolosluk konularını ele aldık ve özellikle Sırbistan’da konsolosluk ağımız genişliyor. Sırbistan’ın desteğiyle daha önce Yeni Pazar’da konsolosluğumuzun açılışını geçen sene beraber yaptık, yine Niş’te bir konsolosluk ofisi açacağız ki Avrupa’dan Türkiye’ye giden vatandaşlarımızın geçerken sıkıntı yaşarsa Sırbistan polisiyle beraber bizim polisimizde yardımcı olacak. Bu ofise izin verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.”

Ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ilerlediğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu “Sırbistan’daki Türk yatırım miktarının artıyor, 10 yılda 1 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı. Tabi ki Sırbistan önemli fırsatlar sunuyor ve firmalarımızı destekliyor. Bu güven ortamında yatırım miktarının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.