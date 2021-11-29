Çavuşoğlu kritik toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında 30 Kasım ve 1 Aralık’ta yapılacak.

İki günlük toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Toplantıda, 2022 Madrid Liderler Zirvesi’ne giden süreçte, Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler ile NATO’nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Toplantının ana gündemlerinden biri “Rusya” olacak

NATO toplantısının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan’ın dışişleri bakanları da katılacak.

Riga’daki toplantının ana gündem maddelerinden birini Rusya’nın oluşturması bekleniyor. Özellikle son haftalarda Rus ordusunun Ukrayna sınırında tahkimat yaptığına yönelik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin açıklamalarından sonra Rusya konusu NATO’nun gündemini daha fazla işgal etti.

NATO yetkilileri, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım içinde ve Ukrayna sınırında yürüttüğü askeri faaliyetlerin şeffaf olmadığını ve soru işaretlerine yol açtığını dile getiriyor.

Genel Sekreter Stoltenberg, Riga buluşması hakkında geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna sınırında tanklar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra savaşa hazır birlikler bulundurduğunu söyledi.