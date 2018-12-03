Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de 4-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanları toplantısında, uluslararası güvenlik ile ilgili güncel konuların değerlendirilmesi, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmekte.

Bakan Çavuşoğlu’nun Brüksel’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması planlanmakta.

TRT

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