Çavuşoğlu, Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye’nin tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan “tahıl koridoru”na ilişkin sürdürdüğü diplomasi trafiği yoğun şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru konusunda çok sayıda liderle görüşmelerine devam ediyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

UKRAYNA’DAKİ SON DURUM VE TAHIL İHRACATI ELE ALINDI

Çavuşoğlu ile Kuleba’nın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İKİ BAKAN 30 HAZİRAN’DA DA GÖRÜŞME YAPMIŞTI

Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran’da da telefonda görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÖRÜŞMELERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRIP NETİCEYE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Karadeniz koridoru ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de yaklaşımlarının önem arz ettiğini vurgulamıştı.

“Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz zira bu tahılın ama buğdaydı ama arpaydı ama ayçiçeği yağıydı bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.”

BAKAN AKAR: TÜRKİYE’NİN YAPTIKLARINI AKLISELİM ULUSLARARASI KİŞİ VE KURUMLAR DA TAKDİR EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “gıda krizinin” çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin olumlu geliştiğini aktararak şunları söylemişti:

“Ukrayna, Rusya ve BM ile koordineli çalışmalara devam ediyoruz. İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM’nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye’nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor.”