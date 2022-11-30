Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuleba ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı mevkidaşımla görüşmede, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimizin ve kalıcı ateşkes çabalarımızın süreceğini vurguladık” ifadelerini kullandı.