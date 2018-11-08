Çavuşoğlu, Laoslu mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Laos’ta Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

Görüşmede, dışişleri bakanı düzeyinde Laos’a ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, dün törenle Laos’ta açılan Türkiye’nin diplomatik temsilciliğinin ikili ilişkiler için önemini vurguladı.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca Laos’ta yaz aylarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, Türkiye’nin Laos halkının yanında olduğunu belirtti.

TRT