Çavuşoğlu Latin Amerika turuna çıkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Latin Amerika turuna çıkıyor.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle; Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir.