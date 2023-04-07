Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in saldırıları hakkında konuştu ve Mescid-i Aksa ile Kudüs’ün Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem sonrası desteği için Rusya’ya teşekkür ediyoruz.

Sergey ile bugün Tahıl Koridoru’nu da ele aldık. Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç veridğini görüyoruz.

Rus tahılı ve gübresinin igracınınn önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres’in de bu konuda gayretleri var.

Rusya’nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz. Bu konuda da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması’nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

Suriye’de dörtlü çözüm önerisi

Bugün diğer bölgesel meseleleri de ele aldık, özellikle Suriye’yi konuştuk. Bir iki toplantıda meselelerin çözülemeyeceğini biliyoruz ama görüşmelerin devam etmesinde fayda var.

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik.

Azerbaycan İle Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını arzu ediyoruz.

Bugün Afganistan’ı da değerlendirdik. Özellikle kadınlar konusunda aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil.

Akkuyu Nükleer Santrali

Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan’da yapılacak. Rusya’dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Soru-cevap bölümü

Tahıl anlaşması 60 gün için uzatıldı. Koordinasyon merkezinde de 111 personel var. Bu dünyada bir gıda istikrarına önemli katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Putin’le her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladılar.

Türkiye’de un haline getirildikten sonra unun en az gelişmiş ülkelere ulaştırılması konusunda işbirliği süreci başladı. Savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla da dünya gıda krizinin en az düzeyde hissedilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz.

866 gemi 27 milyon tondan fazla gıdayı taşıdı. Tam olarak sorun çözülmedi. Burada adil olmak zorundayız. Siz Rusya’yı mı destekliyorsunuz diyorlar bunu söylediğimizde, biz zaten Rusya’dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Önemli olan ithalat ve ihracatın devam etmesi için mutabakatın uygulanması lazım.

Bahar aylarında tekrar tırmanma olacağıyla ilgili endişeleri biz de bildiriyoruz. Savaşının kazananı olmaz. Müzakereyle sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dengeli, objektif politikalarımızı devam ettireceğiz.

İsrail’in saldırıları

İbadet eden müslümanlara yönelik İsrail polisinin müdahalesi kabul edilemez, insanlık dışıdır. İsrail’e çağrımız, gerek Mescidi Aksa’ya yönelik bu saldırılarını, gerek hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor.

Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz