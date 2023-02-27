Çavuşoğlu: Mısır ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır.” açıklamasını yaptı.

Bu ayın başında Türkiye’nin güneyini sarsan ölümcül depremlerin hemen ardından Mısır’ın gösterdiği destek ve dayanışmayı selamlayan Türk Dışişleri Bakanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada iki ülkenin “ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını” söyledi.

Güney Adana ve Mersin bölgelerini ziyaret etmekte olan Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, “Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda kendini belli ede.r” dedi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen iki güçlü depremin ardından Mısır’ın Türkiye’ye kardeşliğini ve dostluğunu gösterdiğini söyledi.

İki ülkenin “ilişkilerde yeni bir sayfa açtığının” altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi arasında geçtiğimiz Kasım ayında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen “verimli” görüşmeye dikkat çekti.

Çavuşoğlu, Shoukry ile Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yaptıkları ikili görüşmede ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

10 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR İLK ZİYARET

Üst düzey Türk diplomat, “Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin de çıkarınadır, ancak sadece iki ülke için değil, aynı zamanda bölgemizin barış, istikrar ve kalkınması için de önemlidir.” dedi.

Shoukry’nin ziyareti Mısırlı bir dışişleri bakanının on yılı aşkın bir süredir Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise “Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye’nin en kısa zamanda depremin sonuçlarının üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz.” dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

2013’ten bu yana bir çıkmaza giren Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilmesi için önceki yıl yeni adımlar atıldı.

İki ülke arasındaki diplomatik düzeyde sağlanan normalleşme adımları, olumlu seyirde ilerlemeye devam ediyor.

Nisan ayında NTV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. İki ülkenin ilişkileri birçok bölge için önemli. Normalleşme Doğu Akdeniz konusunda önemli. Tekrar karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir.” demişti.