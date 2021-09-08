Çavuşoğlu: Mısır’a büyükelçi atanabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’la ilişkilere değindi ve Kahire’ye büyükelçi atanabileceğini söyledi.

Afganistan’daki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, her kesimin yönetimin içinde olmasının Afganistan’ın geleceği için önemli olduğunu söyleyerek, bugüne kadar bir hükümet kurulmamasının sebebinin Taliban içi görüş farklılıkları olduğunu kaydetti. Penşir vilayetinin hakimiyeti konusunda farklı açıklamalar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Pençşir’deki çatışmaların bir iç savaşa dönüşmemesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan açlık riski var. Birleşmiş Milletler gıda stoklarının azalmaya başladığını söylüyor” dedi.

Türkiye’nin Afganistan’da çok yatırımları bulunduğunu ve iki ülke arasında tarihsel bağlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bizim Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış bir karar olurdu. Bu ülkenin her şeyini biz işletelim, biz yönetelim demiyoruz ama bu ülkeyle bağlarımızı koparmayalım” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Taliban’ı tanıyıp tanımayacağı konusunda, “Bu konuda aceleci olmamak gerekir. Dünyanın da acele etmemesi gerekiyor. Burada dengeli hareket etmek gerekiyor. Hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Biz bu düşüncelerimizi Taliban’a da doğrudan iletiyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme sürecinin devam ettiğini ve bir yol haritasının ortaya konduğunu aktardı. Ankara’ya Mısır’dan bir heyetin geldiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, “Bu görüşmelerden sonra birlikte karar verirsek karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda gerekli adımları atarız” diye konuştu. Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile ilişkilerin en soğuk olduğu zamanlarda dahi diyaloglarını devam ettirdiklerini dile getirerek, bir sürecin başladığını, bundan sonraki yol haritası konusunda hemfikir olunursa gerekenin yapılacağını kaydetti.