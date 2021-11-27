Çavuşoğlu NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya’nın başkenti Riga’da NATO dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında düzenlenecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da katılacak. Toplantı vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu’nun, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.

Yoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun çantasında Suriye, Libya, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konuları yer alacak. Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye’nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak.