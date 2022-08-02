Çavuşoğlu, Norov ile görüştü

Özbekistan’a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Taşkent’teki günümüze, kapsamlı stratejik ortağımız Özbekistan’ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov’la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alarak başladık” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Türk heyet, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.