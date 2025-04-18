Çavuşoğlu’nun Acı Günü Gerçekleşti

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AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu’nun babası olan Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirilen Osman Çavuşoğlu’nun vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Türkler Mahallesi’nde düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

DEFİN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Cenaze namazından sonra, Çavuşoğlu’nun naaşı Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Törene, Çavuşoğlu ailesinin yakınları dışında Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalyaspor ile Alanyaspor’un teknik ekipleri ve futbolcuları da cenaze merasimine katılarak taziyelerini sundu.