Çavuşoğlu: Olsun diyenler de bu suça ortaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’teki tepki çeken Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında konuştu.

Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç’te yaşanan skandallar ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, ‘İsveç’teki bu eylem ırkçı bir eylemdir. Kimse bize bunu fikir özgürlüğü diye anlatmaya çalışmasın. Hiç alakası yok. İsveç diyorsa ‘Ben artık İslam düşmanı, ırkçı bir ülke oldum’ o kendi bileceği bir iş. Avrupa Birliği normlarına da aykırıdır. yasaya göre serbest. Olsun diyenler de bu suça ortaktır. Kim olursa olsun. İsveç bu alçak eyleme izin vererek ortak olmuştur.’ dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç üyelik sürecine kendi eliyle mayın döşüyor.

İsveç ve Finlandıya’nın üyelik süreçlerinin ayrılması konusunda bize bir şey gelmedi. Bize böyle bir başvuru olmadığı için ayrıca değerlendiririz, değerlendirmeyiz diye bir yorumda bulunmak çok doğru olmaz.