Çavuşoğlu: ‘Para veririz, Afganları tutun’ anlayışı ile olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da yaşananlar ve batılı ülkelerin yaklaşımını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Afganistan Havalimanı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Burada en önemli konu havalimanının güvenliği” derken, “Tek başına Katar ya da Türkiye’nin üstleneceği bir iş değil” diye konuştu. AB’nin göçmenler ile ilgili siyasetiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, ‘Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler’ anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından konuşan Bakan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, “Askeri uçaklar tahliye için kullanılabilir” derken, “Taliban’dan ve başka ülkelerden iş birliği talebi var” şeklinde konuştu.

AB İLE GÖÇ MUTABAKATI

AB’nin göçmenler ile ilgili siyasetiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, ‘Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler’ anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz” derken, “Bir çok konuyu kapsayacak şekilde göç mutabakatını güncellememiz lazım. ‘Basit formüller ya da anlayışlarla biz üstesinden geliriz’ anlayışından AB’nin vazgeçmesi lazım” diye konuştu.