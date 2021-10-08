Çavuşoğlu: PKK’nın gerçek yüzünü gördüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti hakkında açıklama yaptı.

Diyarbakır’da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 767’nci günde de devam etti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile Bursa AK Parti milletvekilleri, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, “Bu anne ve babalar, PKK’nın gerçek yüzünü bize gösterdiler” dedi.

Diyarbakır’da oğlu Mehmet Akar’ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar’ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar’ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 767 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Zafer Işık, Osman Mesten ve Refik Özen ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

“Burada 2 yılı aşkın süredir koca yürekli anneler ve babalar, çok büyük bir onur mücadelesi veriyorlar. Onların vermiş oldukları bu mücadele, son derece haklı, son derece güçlü ve illa nihayete ulaşacak, zalimlerin zulmünü ortadan kaldıracak, PKK’nın da kökünü kurutacak bir duruş, bir tavır bu. Onların bu tavrı, 2 yıldan bu yana Türkiye’nin sınırlarını da aşan ve PKK’nın gerçek yüzünü, her ne olursa olsun bütün araçlarıyla farklı göstermeye çalışmalarına rağmen onların gerçek yüzünü bize gösteren annelerimizin ve babalarımızın bu direnci olmuştur. Annelerimiz ve babalarımızla milyonlarca insanımızın kalpleri aynı ayna atmaktadır, aynı duygu ve hisleri yaşamaktadır. Her gün gerek Meclis kürsüsünden gerekse diğer siyasi platformlardan çocukların ve kadınların üzerinden siyasi istismar sebebi yaparak kendisine alan açmaya çalışan HDP’nin, bir gün olsun bu çocukların ve kadınların hakkına, hukukuna sahip çıktıklarını ve çaba sarf ettiklerini görmedik. Biz bunların ikiyüzlü siyasetini biliyoruz. Onların hiçbir şekilde bölge insanımızın özellikle de Kürt kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunduklarını söyleyemeyiz. Biz zaten bunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki PKK ve onun siyasi uzantısı olan HDP, emperyalist güçlerin bu ülke için kullanmakta olduğu kullanışlı bir aparat ve taşerondur. Biz biliyoruz ki onlar bu Anadolu coğrafyasında kardeşlik hamuruyla yoğrulmuş, yüzyıllardır bir arada, omuz omuza yaşayan toplumumuzun arasına nifak tohumları saçmak ve onları ifsat etmek ama bu annelerin ve babaların bu yürekleri oldukça, bu Anadolu insanının basiret ve feraseti söz konusu oldukça, hiçbir şekilde Anadolu insanını ifsat etmeleri mümkün olmayacaktır. Başaramayacaklardır, asla ve asla bize zarar veremeyeceklerdir. Bizlerin kararlı duruşunu ve mücadelesini asla kıramayacaklardır.”