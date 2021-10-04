Çavuşoğlu, Plavna için makale yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya gazetesi Plavna için bir makale kaleme aldı.

Polonya gazetesi Pravna için makale kaleme alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz önemli iş birliği potansiyelini ortak üretim ve teknoloji paylaşımı temelinde hayata geçirmeye hazırız.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Polonya’nın güçlenen ve derinleşen ortaklığının, bölgede barışın ve refahın teminatı olacağını vurgulayarak, “Bugün ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlı irade, güçlü müttefiklik bağlarımız ve paylaştığımız ortak değerler stratejik ortaklığımızın temel direkleridir.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Polonya’da yayın yapan Cennik Gazeta Pravna için makale kaleme aldı.

İki ülkenin 600 yılı aşan köklü geçmişiyle karşılıklı dostluk bağlarını şekillendirdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Diplomatik ilişkilerimiz, 1414 yılında Kral II. Wladyslaw Jagiello’nun Osmanlı Padişahı I. Mehmet’e gönderdiği heyetle başlamıştır. Ecdadımız Polonya’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek vermiş; bu uğurda savaşa girmekten dahi çekinmemiştir. Cumhuriyet döneminde de aynı gelenek devam etmiş; Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın işgalini tanımamıştır.”

Çavuşoğlu, Polonya’nın da Türkiye’nin tutumuna aynı dostluk duygusuyla karşılık verdiğini vurgulayarak, Polonya’nın Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan zorlu mücadele yıllarında Türkiye’nin yanında yer aldığını ve Türkiye Cumhuriyeti ile dostluk antlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlattı.