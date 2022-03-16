Çavuşoğlu, Rus bakan ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’ya savaş açan Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Moskova’ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. İki mevkidaşın görüşmeden sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bir kez daha devrede.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova’da.

Oradaki temaslarının ardından Ukrayna’ya geçecek.