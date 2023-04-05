Çavuşoğlu: Saldırılar iyice haddini aşmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İsrail ile tekrar bir diyalog başladı. Ama bizim İsrail ile angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci günündeki programlara katıldıktan sonra, Türk gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da yaptığı, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal eden attığı bu adımı kabul etmek mümkün değil. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Çünkü bu tür saldırılar gerçekten iyice haddini aşmıştır. O yüzden Bakanlığımız da bu sabah bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. İsrail ile tekrar bir diyalog başladı. Ama bizim İsrail ile angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz. O konuda biz ilkelerimizden inancımızdan taviz veremeyiz. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz.

“İsveç’in de daha fazla adım atılması gerektiğini hatırlattık”

Dün ve bugünkü toplantılarda müttefikler İsveç’in üye olması gerektiğini söylediler. Tutumumuz net, Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını desteklemiştir.

Finlandiya’nın üyeliğinin onaylanması NATO’nun açık kapı politikasının desteklediğimizin göstergesidir. İsveç’in de daha fazla adım atılması gerektiğini hatırlattık. Terörle mücadele yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girecek. İsveçin terörle mücadelede somut adımlar atması gerekiyor. PKK’nın faaliyetleri halen İsveç’te devam ediyor, ciddi kaynak oluşturuyorlar.

(ABD Büyükelçisinin Kılıçdaroğlu’nu ziyareti) Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir.

(Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile) Ramazan ayında Türkiye’de bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık.