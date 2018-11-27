Çavuşoğlu: Ses kayıtları iğrenç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen kişilerin kendi başlarına hareket ettiklerine inanmıyoruz. Bu kadarına eminiz. Buna cesaret edemezlerdi. Ama tabii ki delilsiz bir şey söyleyemem.” dedi. Bakan Çavuşoğlu öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini vurgulayarak, “Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Kaşıkçı cinayeti, Türkiye AB-Almanya ilişkileri ve mülteci konularında değerlendirmelerde bulundu.

“KİM YARDIM ETTİ, CESET NEREDE”

Kaşıkçı cinayetinde bir çok kesimin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sorumlu tuttuğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuya ilişkin yorumunun hatırlatılması üzerine, “Trump’ın neden böyle dediğini bilemiyorum. Amerikalıların bizim bilmediğimiz başka delilleri olup olmadığını da bilmiyorum. Bir ‘belki’ bizim için yeterli değil, emin olmalıyız. Daha çok sorular mevcut. Yerelde kimler yardım etti, ceset nerede? Suudi yetkililer bizden bilgi istiyorlar ancak bize bilgi vermiyorlar. Yerel işbirlikçilerin robot resimlerini göndermek istediler. Neden robot resim? Suudiler isimleri biliyorlar zaten.” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN YANITI ‘BAKARIZ’ OLDU”

Çavuşoğlu, Selman’ın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu belirterek, “Kendisi Erdoğan’a telefonda Buenos Aires’te görüşme imkanını sordu. Erdoğan’ın cevabı ‘bakarız’ oldu. Şu an için Veliaht Prens ile görüşmemek için bir neden yok.” değerlendirmesinde bulundu.

“VÜCUDU PARÇALARKEN MÜZİK DİNLEMELİYMİŞ… BU İĞRENÇ”

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyorlar. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç. dedi.

Kaşıkçı’nın neden Türkiye’de öldürüldüğüne ilişkin soruya, Çavuşoğlu, Kaşıkçı’nın ihtiyacı olan belgeyi almak için gittiği konsolosluğun Suudi toprakları sayılması nedeniyle kimsenin onlara bir şey yapamayacaklarının düşünüldüğünü kaydetti.

HÜRRİYET