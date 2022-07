Çavuşoğlu: Sivillere saldırı olmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın Dohuk Vilayeti’nde yaşanan saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

Saldırıyla ilgili TSK’dan aldığı bilgiyi açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye’ye yapılması planlanan operasyona ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Irak’ta meydana gelen patlamalarla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bu saldırı ile ilgili Türkiye’yi suçlayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık. Türkiye’nin hiç bir zaman sivillere karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini uluslararası camia bilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiye göre herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye’de terör örgütleri olmuştur. Irak’ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur.” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZİN BAŞARILI OLDUĞU BİR DÖNEMDE BÖYLE BİR OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ MANİDAR”

“Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi açıkladık.” diyen Çavuşoğlu, “Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Türkiye’ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz. Bunlar da doğru değil, Türkiye bir taraftan aydınlatılması için iş birliği yapacağım derken, Türkiye’ye yönelik bu tür açıklamalar doğru değil. Biz bugüne kadar Irak’ın hatta Suriye’nin yani tüm komşularımızın fakat özellikle iki ülkeyi vurguluyorum. Terörle mücadele yaptığımız iki ülkeyi vurguluyorum. Sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten daha güçlü şekilde destekledik. Irak ile ilişkilerimizin iyiye gittiği bir dönemde terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleşmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye’nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Bizim açıklamamız gayet açık ortada net. Tabi ki Irak halkının acısını paylaşıyoruz. 9 tane Irak vatandaşı hayatını kaybetti. Irak ile her zaman terörle mücadelede işbirliği yapmak istediğimizi de kendilerine söylüyoruz. Açıklamalarımızda da bunu vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Maalesef Irak’ta DEAŞ önemli bir ölçüde temizlendi fakat PKK terör örgütünün mevcudiyeti son derece güçlü bir şekilde var. Dün Irak’ta toplanan ulusal güvenlik konseyinin açıklamasını tabi bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil fakat en sonunda ülkelerinde terör mevcudiyetinin olduğunu da kabul ediyorlar. Sonuçta bu terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemek lazım. Türkiye’den temizlemek lazım, Suriye’den temizlemek lazım, Irak’tan temizlemek lazım ve bu terörle mücadelede biz iş birliğine her zaman varız. Özellikle Irak’ta PKK’nın bu ülkeden temizlenmesi veya ülkenin PKK’dan temizlenmesi konusunda iş birliğine de hazırız.” şeklinde konuştu.

“ASILI BAYRAĞIMIZI YAKTILAR”

Büyükelçiliğe herhangi bir girmenin söz konusu olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bazı vize ofislerimizin önünde hatta bir grup hadsiz vize ofisimizde asılı bayrağımızı yaktılar hadsizce. Onun dışında eski büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri oldu daha sonra dağıldılar. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme teşebbüsü de olmadı. Biz bugün Irak’ta bir günlük yas ilan edildi. Büyükelçiliğimizde bayrağı yarıya indirdik Irak’taki yasa tüm misyonlarımızla birlikte katılmış olduk. Vize ofislerimizin bazılarının önünde ve eski büyükelçiliğimizin önünde bazı protestolar yada orada toplanmalar oldu.” dedi.

“ACIMASIZCA KATLİAMLAR YAPTILAR”

“Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan bir saldırıdır bu.” diyen Çavuşoğlu, “Biz hiçbir zaman Türkiye olarak Türk askeri, Türk polisi sivilleri hedef almadığı gibi her yerde sivilleri ve masum insanları, mazlumları koruyan bir milletiz. Ordumuzla askerimiz, jandarmamız ve polisimiz de bu konuda son derece hassastır. Türkiye içinde de biliyorsunuz terörle mücadelemiz uzun yıllardır devam ediyor. PKK terör örgütü Suriye’de de YPG/PYD bunların hepsi aynı terör örgütü zaten PKK’nın uzantıları ismi farklı. Irak’ta da Türkiye’de de her zaman sivillere yönelik acımasızca katliamlarda yapmışlardır, hedef de almışlardır. Kalkan yapmaktan da hiç bir zaman çekinmemişlerdir. Sincar bölgesinde Yezidileri kalkan yapıyor. Yezidi çocukları zorla silahlandırıyor. Bizim herhangi bir saldırı planladığımız zaman Sincar Dağı’nda özellikle Yezidi çocukları kalkan yapıyor. Bu açıkça zaten görülüyor. Yezidiler de bunu görüyor ve kabul ediyor. Sonuçta bu terör örgütünün oyunları bitmez. Ama bu terör örgütlerinin olduğu yerde problemler her zaman olur.” ifadelerini kullandı.