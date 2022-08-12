Çavuşoğlu tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos’ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir.” dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansının son gününde kapanış konuşması yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye’deki terör örgütlerine yönelik olası askeri operasyonlarla ilgili Rusya ile bir takvim üzerinde çalışılıp çalışılmadığına yönelik soruya yanıt veren Çavuşoğlu, “Operasyonlarda başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Tabii özellikle kazaların çıkmaması için orada bulunmaması gerekenler de dahil bulunanlara operasyon başladığı zaman bilgi de veriyoruz her zaman. Sonuçta bizim amacımız teröristleri temizlemek. Özellikle Suriye’de hem bize saldıran hem de Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de sahada terörle mücadelesini sürdürdüğünü ancak Suriye’de diplomasi ve siyaset yoluyla çözüm için Astana Formatının devrede olduğunu belirterek, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz.” diye konuştu.

Suriye’deki savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Çok insan öldü, birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönebilmeli. Türkiye’dekiler de dahil. Bunun için burada kalıcı bir barış olması lazım.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yeniden inşa konusunda da adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Ateşkes olmadan, barış olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Buna AB de dahil, dünyanın önemli aktörleri de uluslararası kamuoyu da. Dolayısıyla biz Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz ama tüm bunların temeli ateşkes. Bu yönde de elbette çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.” dedi.

“Bağlantısızlar Toplantısı’nda Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu”

Suriye ile istihbaratlar dışında doğrudan diplomatik temasın söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Sonuçta uzun zamandır zaten (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rus yetkililer ‘Sizi rejimle görüştürelim’… Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi.” yanıtını verdi.

Daha önce istihbaratlar arası görüşmelerin olduğunu ancak daha sonra bunda bir kesinti olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Şimdi tekrar başladı. Sonuçta bu istihbaratlar arasındaki görüşmede birçok önemli konular gündeme geliyor. Benim Bağlantısızlar Toplantısı’nda, Belgrad’da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. O toplantı marjında, yemekten önce. Sonuçta orada da biraz önce söylediğim, bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu… Teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü herkesten daha çok desteklediğinin altını çizerek, “Yanı başımızda olan bir ülkenin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve barışı bizi doğrudan etkiliyor olumlu anlamda. Tersine gelişmeler bizi ne kadar etkiledi görüyoruz. Sonuçta bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz her zaman destekleriz. Sonuçta bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de birlik beraberlik olmazsa Suriye’nin bölünme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“YPG/PKK’nın tek amacı Suriye’yi bölmek. Suriye’nin bölünmesini engellemek için Suriye’de güçlü bir yönetimin olması lazım, topraklarının her köşesine hakim olabilecek bir irade ancak birlik ve beraberlikle olur. Hep bunu söylüyoruz. Kendilerine de o zaman, bu özel bir görüşme değil, ayaküstü bir sohbet olmuştu. Onun dışında herhangi bir temas olmadı.”

Bu seneki konferansa 150’ye yakın basın mensubunun akredite olduğunu belirten Çavuşoğlu, “13. Büyükelçiler Konferansı’mızın teması ‘2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi’ydi. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını idrak edeceğimiz 2023 öncesinde anlamlı ve zamanlı bir konferans gerçekleştirdik.” dedi.

Çavuşoğlu, konferanstaki toplantılarda diplomasinin nasıl evrildiğini, neler yapılması, nasıl politikalar geliştirilmesi ve fikirler üretilmesi gerektiği konularını ele aldıklarına işaret ederek “Çok yoğun, kapsamlı ve bir o kadar da verimli bir haftayı geride bıraktık. Yorucu bir hafta oldu ama değdi.” diye konuştu.

Yurt içinde ve dışındaki şirket, kurum ve kuruluşların yanı sıra çeşitli bakanları büyükelçilerle bir araya getirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu katılımcılara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konferansta Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerini de ele aldıklarına değinerek bu kapsamda Bakanlık olarak yapay zeka destekli çeşitli iletişim platformunu hizmete aldıklarını duyurdu.

“Dünyanın 5 kıtasında gözü, kulağı ve eli olan bir Dışişleri Bakanlığımız var”

Çavuşoğlu, konferansın açılış konuşmasında “Türk diplomasisinin bir hikayesi var, bu hikaye de Türkiye gibi canlı ve güzel” ifadesini kullandığına işaret ederek şunları söyledi:

“Bugün, büyükelçilerimizi afet bölgelerinde yardım dağıtırken, çatışma bölgelerinde kaçırılan vatandaşlarımız için girişimde bulunurken, ihtilaf halindeki tarafları barıştırmaya çalışırken, iş dünyamız için yeni fırsatlar yaratırken görmek kimseyi şaşırtmıyor.”

Türkiye’nin 255 dış misyonuyla dünyada en geniş diplomatik ağa sahip ilk beş ülke arasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Şöyle de diyebiliriz: Dünyanın 5 kıtasında gözü, kulağı ve eli olan bir Dışişleri Bakanlığımız var.” ifadesini kullandı.

“Farklı güç unsurlarını bir arada kullanıyoruz”

Çavuşoğlu, dünyanın yeni bir çalkantılar silsilesinin içinde olduğunu ve böyle bir dönemde burada yapılan tespit ve değerlendirmelerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak “Gelişmelere 360 derece bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlıyor. Farklı güç unsurlarını bir arada kullanıyoruz. Temelini milletimizin değerleri üzerine inşa ettiğimiz, sahada ve masada güçlü bir dış politikayı ‘akil, adil ve müşfik’ bir şekilde uyguluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçiler Konferansı’nın 2008’den bu yana düzenlendiğini, Arabuluculuk Konferansları ve Antalya Diplomasi Forumu ile artık önemli bir marka haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “13. Büyükelçiler Konferansı’mız dış politikamız bakımından güçlü bir kamu diplomasisi faaliyeti oldu. Yabancı meslektaşlarımın hemen hepsi bunlardan övgüyle bahsediyor. Gelecek yıl 14. Büyükelçiler Konferansı’nda tekrar buluşmayı temenni ediyor, katkılarınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.