Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye – İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısı nedeniyle Tahran’a yapacağı ziyaretin takvimi netleşmeye başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Ankara’ya ziyarette bulundu. Abdullahiyan’ın ziyaretinin ana nedenini, iki ülkenin cumhurbaşkanları başkanlığında temmuz ayı içinde Tahran’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısına hazırlık konuları oluşturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, “Farklı alanlarda eş güdümlü iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran’da ve şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Güvenlik iş birliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı” dedi.

Abdullahiyan ise Türkiye’nin Suriye konusunda dile getirdiği güvenlik endişelerine atıfta bulunarak, “Biz Türkiye’nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şeklide anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir” diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abdullahiyan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.