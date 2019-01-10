Çavuşoğlu: Trump’ı caydırmak istiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın güvenlik birimlerince caydırılmak istendiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemi değerlendiriyor:

“ABD’nin güvenlik birimleri Trump’ı caydırmak istiyor. Bizim kaygımız belli, sınırımızda bir terör örgütü var ve bu bizim için bir güvenlik kaygısıdır.

Bu süreçte özellikle ABD’nin güvenlik birimleri, Başkan’ı bu kararından caydırmaya çalışıyor. Buna kılıf için ‘Türkler, Kürtleri katletmesin’ dediler, bu son derece yanlış bir üslup, biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik.

Hem çekilme kararı vereceksiniz, hem de çekilmemek için Türkiye’yi de suçlayıcı bahaneler bulacaksınız, ABD geri vites yapmayı öğrendi sanırım.

Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump’tır, iki kere çekileceğini söyledi, Pompeo’nun ‘Trump’ın kararı kesindir’ demesi önemli.

Münbiç yol haritası başarılı bir şekilde uygulansaydı ve Fırat’ın doğusuna da uygulamaya başlasaydık bu gelişmeler olmazdı.

Koskoca bir devletin NATO müttefikliğimize ve işbirliğimize rağmen bir terör örgütü destekleyici konuşması ve bahanelere sığınması doğru değildir. Bir devlet söz verdiği zaman, bu sözünde durmalıdır. Bir lider söz verdiği zaman, tutmalıdır.

(Suriye’nin doğusunda) Bizim YPG/PKK’ya yönelik operasyonumuz ABD’nin çekilmesine bağlı değil.”

TRT