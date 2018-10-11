Çavuşoğlu: Tüm dünya ile paylaşacağız

Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ta önemli açıklamalarda bulundu. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, başsavcılığın yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ta önemli açıklamalarda bulundu. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan da bizimle işbirliği yapmalı. Başsavcılık yoğun ve kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda bilgileri dünya ile paylaşacağız. Suudi Arabistan’la yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TRT