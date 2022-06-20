Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir aktör

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikayı değerlendirdi ve Türkiye’nin artık küresel bir aktör olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova’da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa kentlerinin belediyelerini ziyaret etti.

Prizren ziyareti kapsamında Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) ziyaret eden Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Soydaş Türk sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Çavuşoğlu, ayrıca ‘Sultan Murat Kışlası’nda konuşlu, ülkedeki NATO Barış Gücü kapsamında görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, daha sonra ülkedeki tek Türk belediyesi olma özelliğini taşıyan Mamuşa’da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türkiye’nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, Sultan Murad Han ile beraberindeki gazilerin bu beldeyi 633 yıl önce Müslüman Türklere yurt yaptığını söyledi.

“15 Temmuz darbe gecesi bize verdiğiniz desteği unutamayız”

Bu toprakların Mehmet Akif Ersoy gibi bir şair çıkardığını anımsatan Çavuşoğlu, Ersoy’un Sultan Murad Han için yazdığı şiiri okudu.

Başta soydaşlar olmak üzere, Balkanlar’da yaşayan tüm halkların Türk milletinin gönlünde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor. Türkiye’nin sevinciyle sevindiğinizi, hüznüyle hüzünlendiğinizi biliyoruz. 15 Temmuz hain darbe gecesinde buradan bize verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutamayız, unutmamız mümkün değil” dedi.