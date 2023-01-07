Çavuşoğlu: Türkiye figüran değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da katıldığı toplu açılış programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin dış politikasına değindi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’da katıldığı toplu açılış programda ‘Dost da düşman da artık şunu çok iyi biliyor, Türkiye artık başkalarının kurduğu masalarda başkalarının kurallarına uyan bir figüran değil.’ ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, doğası ve insanıyla eşsiz şehir Antalya ve Antalyalı hemşehrilerini gönülden saygı, sevgi ile selamladığını söyledi.

Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçeden gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini gösteren dava arkadaşlarına ve tüm hemşehrilerine şükranlarını sunan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya’mıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün burada açılışını yapacağımız 89 proje Antalya’mızın değerine değer, gücüne güç katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar Antalya’mıza verdiği hizmetler için şükranlarımızı arz ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 yılda sadece Antalya’yı değil tüm Türkiye’de, Edirne’den Kars’a güzel hizmetleri ile Türkiye’nin her yerini ihya ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bir vatandaş olarak her şeyden önce şükranlarını sunduklarını aktardı.

“SADECE BÖLGESEL DEĞİL, KÜRESEL BİR AKTÖRDÜR”

Bu sene cumhuriyetin 100. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Cumhuriyetin 2. yüzyılını Türkiye 100 yılı yapmak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliğinde izlediğimiz dış politika sayesinde artık Türkiye sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir aktördür. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde inşallah Türk dış politikası temel değerlerine tekrar dönüyor. Dış politikamızda ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek hakkaniyeti, ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ diyerek adaleti savunuyoruz. Bugün bölgemizde Türkiye’ye rağmen adım atılmayacağını dost da düşman da biliyor. BM Genel Sekreterliğinden Afrika Dönem Başkanlığına, G-20 Dönem Başkanlığına kadar tüm dünya herkes barışın teminatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi görüyor.