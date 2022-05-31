Çavuşoğlu: Yazılı cevap bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvuruso konusunda, “Türkiye’nin pozisyonu değişmez. Yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzü verdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçlerine ilişkin, tüm müttefiklerin, Türkiye’nin NATO’nun genişlemesine yönelik verdiği desteği bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ukrayna savaşından önce zirvelerde, dışişleri bakanları toplantılarında biz her zaman NATO’nun genişlemesinden yana tavır aldık. Makedonya, Karadağ gibi ülkeler olurken de aynı şekilde destekledik fakat şimdi NATO’ya üye olmak isteyen iki ülkenin teröre verdikleri destekten dolayı biz çekince koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın özellikle yaptığı açıklamadan sonra bir taraftan NATO bir taraftan diğer müttefikler, bir taraftan da üye olmak isteyen iki ülke ile temaslarımız da devam ediyor.

Bu temaslarımızda da niye karşı olduğumuzu gayet güzel şekilde açıklıyoruz. Örnekleriyle açıklıyoruz, fotoğraflarla açıklıyoruz videolarla açıklıyoruz. Herkes Türkiye’nin bu güvenlik endişelerinin meşru olduğunu söylüyor, kabul ediyor.”

“Her şeyi yazılı veriyoruz, yazılı istiyoruz”

İki ülkeden teknik bir heyetin Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, toplantıda iki ülke temsilcilerine Türkiye’nin beklentilerini açıkça ifade eden bir yazılı belgenin verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, terör örgütlerinin bu iki ülkede yapılanmalarının ve faaliyetlerinin olduğunu aktararak, “Bu müzakereleri sürdürdüğümüz bir zamanda dahi bu terör örgütleri paçavralarıyla Türkiye aleyhine gösterilerde bulunuyor. Avrupa Birliğinin (AB) de listesinde olan, NATO’nun listesinde olan bir terör örgütünün bu faaliyetlerine izin veriliyor. Diğer taraftan FETÖ’nün bu ülkelerde faaliyetleri var.” ifadesini kullandı.

İki ülkenin, Türkiye’nin Suriye’de yine PKK/YPG’ye yönelik operasyonları sebebiyle, Türkiye’ye savunma sanayi ürünlerinde ihracat kısıtlaması getirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu iki ülkenin güvenlik endişelerinin yanında Türkiye’nin güvenlik endişesini anlamaları gerektiğini vurguladı.