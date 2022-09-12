Çavuşoğlu: Yunan hala kaşınıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la yaşanan gerilime dair konuştu ve Atina yönetimine sert uyarıda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: “Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu” programında açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’a tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınıyor

Çavuşoğlu, “Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır” dedi.