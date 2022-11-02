Çavuşoğlu: Yanıtlarımız Yunanistan’ı çileden çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la son dönem ilişkileri değerlendirdi ve Atina yönetiminin propagandasının çöktüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın maksimalist tutumu ve hukuk dışı adımlarına karşı verdiğimiz yanıtlar Yunanistan’ı çileden çıkardı, çok rahatsız oldu. Yani propagandasının çöktüğünü görmeye başladık” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk Dış Politikası panelinde konuştu.

Çavuşoğlu’nun konuşmalarından öne çıkanlar:

Yunanistan gerekli siyasi irade ve samimiyeti gösteremedi. Bizimle konuşmak yerine, hakkımızda ve aileyhimizde konuşmayı sürdürdüler.

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i, 14 Mart’ta İstanbul’da ağırladı. Miçotakis, bu toplantıda pozitif gündeme odaklanma, üçüncü tarafları araya sokmama sözü verdi ama bu sözü maalesef tutamadı.

“ABD kongresindeki konuşma bardağı taşıran son damla”

ABD kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlıyorsunuz; bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan’ın davranışının farklı sebepleri var; İlk neden ülkemizin, bölgemizin yükselen profilinden Yunanistan çok rahatsız. Oysa akıllı komşu bunu avantaj görür ve lehine kullanır.

İkinci neden, Yunan iç politikasında maalesef Türkiye’ye karşıtlılığının prim yapması. Her gün Türkiye’nin gündemde olması, Yunanistan’a gerçek sorunlarını unutturuyor. Bizim böyle bir derdimiz yok, Yunanistan gündemimizde ön sıralarda değil.

Üçüncü neden ise Yunanistan’ın maksimalist tutumu ve hukuk dışı adımlarına karşı verdiğimiz yanıtlar Yunanistan’ı çileden çıkardı. İşte deniz yetki alanlarıyla ilgili, adaların silahlandırılmasıyla ilgili hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu. Yani propagandasının çöktüğünü görmeye başladık.

Dördüncü neden ise Yunanistan’ın stratejik vizyon eksikliği. Bizimle yakın iş birliği, güçlü ilişkiler kendi halkının da yararına olacakken, çıkarlarımızı hedef almayı tercih ediyorlar.

Tabii ki bu hatalı okumanın arkasında Osmanlı idaresi, Kurtuluş Savaşı gibi tarihsel komplekslerin etkisini inkar etmek yanlış olur.

“Terör örgütlerine güvenli liman olmaya devam ediyorlar”

Yunanistan, diğer tarafta FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri için güvenli liman olma özelliğini devam ettiriyor.

Terörle mücadelede ortak çalışma grubu kurma önerimize 2019’dan bu yana cevap vermiyor.

Düzensiz göç konusunda da iş birliği yerine, göçmenlere ve özellikle bu Ege Denizi’nde nu yunan adalarına ulaşmak veya sınırdan ulaşmak isteyen göçmenlere, insanlık ve hukuk dışı müdaheleyi maalesef Yunanistan sürdürüyor.

Bunlar sadece bizim söylemlerimiz değil, insan hakları örgütleri, Avrupa Birliği, Avrupa Parlemantosu raporlarında yer alıyor. Bunlar ortaya çıkınca Yunanistan, sahte fotoğraf ve bilgilerle karalama kampanyasıyla bize çamur atmaya kalkıştı. Tabii biz de belgelerle bunların cevabını verdik.

Öta tarafta Batı Trakya’daki Türk azınlığına baskılar ortada. Yunanistan başta Lozan olmak üzere, azınlığımızın anlaşmalarla güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerini ihlal ediyor. Azınlığın Türk kimliğini inkar ediyor. Bu konuda 15 senedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor.

“ABD’nin terazisi bozuldu”

Yunanistan’daki ABD üsleri için Rusya’ya karşı kurulan üsler diyor. Tabii inandırıcı değil.

Yunanistan’da bulunan ABD Büyükelçisinin yaptığı paylaşımlar, tamamen Yunanistan’ı destekleyen paylaşımlar. Türkiye’de de ABD Büyükelçiliği var, onların Türkiye’yi destekleyici açıklaması oldu mu bugüne kadar?

Sonuçta ABD’nin terazisi bozuldu. Kendilerine uyarılarda bulunduk. Bunların Yunanistan’a faydası olmadığını, çözümden daha da uzaklaştırdığını söyledik.

Diğer ülkelerle ilişkilerimiz hızlı normalleşti, Mısır ile halen yavaş gidiyor.

Bunun da sebebi biz değiliz. Mısır, ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar.