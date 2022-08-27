Çavuşoğlu, Zardari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonla görüşerek, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün Pakistan’da devam eden sel felaketleri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevkidaşına başsağlığı dileklerini iletmiş, Pakistan’a desteğimizin devam edeceğini vurgulamıştır” denildi.