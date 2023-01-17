Çavuşoğlu’dan İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’teki bir üniversitede staj talebi geri çevrilen Fatma Zehra ile görüştü. Çavuşoğlu, “Maalesef demokrasi, insan hakları diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görebiliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü. Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu’nun paylaşımında görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

Fatma Zehra S‘nin uğradığı haksızlığın tüm Türkiye’de konuşulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, “Bir Türk kadınına yakışır şekilde bir duruş sergiledin. Maalesef demokrasi, insan hakları diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görebiliyoruz.” diye konuştu.