Çavuşoğlu’ndan ABD’nin F-16 kararı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin F-16 kararı hakkında değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu “Nihai metni olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın da onaylanması gerekiyor. Bu herkesin yararına.” dedi.

Türkiye ile Yunanistan’ı yalnızca Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de değil, Washington’da da karşı karşıya getiren F-16 savaşında sabaha karşı bir ‘son dakika’ gelişmesi yaşandı. Yunan lobisi aylardır uğraştığı Türkiye’ye F-16 jetlerinin satışını engelleme girişimini kaybetti.

Temmuz ayında Yunan asıllı bazı siyasetçilerin imzasıyla Amerikan Temsilciler Meclisi’ne bir tasarı sunuldu.

Tasarıda, Türkiye’ye 40 adet yeni F-16 jeti ve 80 adet modernizasyon kiti satışını bazı koşullara bağlayan maddeler vardı.

Ankara’nın F-16 planını zorlaştıracak Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ndaki (NDAA) değişiklik önergesi 179’a karşı 244’e oyla Temsilciler Meclisi’nden kabul edildi. Önergede, Türkiye’ye F-16 satışı için ‘ABD Başkanı’nın satışın Amerika’nın ulusal çıkarına olduğunu onaylaması’ ve ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ gibi şartlar yer alıyordu.

Yunanistan’da bayram havası estiren tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasından iki hafta sonra geldi. Tasarının altında Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis gibi Yunan asıllı temsilcilerin imzası vardı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN F-16 AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD’nin son kararıyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

F-16 konusunda teknik görüşmelerin yapıcı bir ortamda sürdüğünü açıklamıştık. ABD yönetiminin F-16 konusunda olumlu olduğunu açıklamalarında gördük.

En son Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde Biden da olumlu olduğunu söylemişti. Nihai metni olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın da onaylanması gerekiyor. Bu herkesin yararına..