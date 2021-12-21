Çavuşoğlu’ndan açıklama: Endişe verici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlarda yaşananlara değindi ve batılı ülkeleri hedef aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici ve özellikle istikrarlı ve müreffeh bir Balkanlar, Batı Balkanlar Avrupa için de bizim için de hayati derecede önemli” dedi.

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Vişegrad Dörtlüsü (V4) Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısında konuştu.

Budapeşte’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Ben de Çekya Dışişleri Bakanı Jan’ı tebrik ediyorum. Birlikte hem ikili ilişkiler için hem de bölgesel iş birliğimiz için çalışma arzusu içinde olduğumuzu kendisine de bugün söyledim” dedi.