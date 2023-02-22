Çavuşoğlu: Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivér Várhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi.

‘Bu dayanışmanın Türkiye ve AB arasında pozitif bir gelişme olacak mı?’ sorusunu yanıtlayan Olivér Várhelyi, ‘Bu aynı zamanda pozitif ilişkileri ifade edebilir. Bir dost bir müttefik. Bu yüzden buradayız, Türkiye’nin yanındayız. Bazen bundan bir ışık da çıkabilir. Bizim dostluğumuz ve ittifakımız daha da güçlenirse bir o kadar da katkısı olacaktır.’ dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: 90 ülkeden ekipler geldi. Şu anda sahada 13 ülkeden yetkililer var. 77 ülke arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayaıp döndüler. Sonuçta 11 binden fazla arama-kurtarma personeli ülkemize gelmiştir. Tabi bunun yanında çok sayıda kayni yardım da geliyor. Dünyanın her yerinden geliyor. Biz de bunların ülkeye getirilmesi konusunda çalışıyoruz. Maalesef Hatay’da Rönensans Apartmanı’nda yaşayan ve henüz daha ulaşamadığımız Devrim Öztürk. İşini severek yapıyordu. Henüz maalesef kendisine ulaşamadık. O binada henüz ulaşılamayan çok sayıda kişi var. Tüm arkadaşlarımız gece-gündüz çalışıyoruz.

114 binden fazla çadır taahhüdü aldık. Bir çok firmalarla görüyoruz. Kapasiteleri artırmak için çalışıyoruz. Şu anda sevkıyatı planlanan çadır sayısı 44 bin. Çadır şu anda da önemli. 1 yıl boyunca yeni konutlar yapılıncaya kadar vatandaşlarımızı çadırlarda konumlandırmak istemiyoruz. Daha iyi şartlarda konumlandırmak istiyoruz.