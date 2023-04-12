Çavuşoğlu’ndan Azeri mevkidaşına telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov’u arayarak; Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan saldırıda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov’u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Türkiye’nin ve Türk halkının Can Azerbaycan’a desteğinin tam olduğunu vurgulamıştır” denildi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini ateş altına alması sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.