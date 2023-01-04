Çavuşoğlu’ndan BAE ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan ile görüşmek gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan’daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa’ya yapılan baskın ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşı ile Afganistan’daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa’ya yapılan baskını değerlendirdi.

Taliban’ın kadınların eğitim yasağına ilişkin “endişe” vurgulandı

İkili görüşmede ayrıca, Taliban’ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini de ele aldı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yineledi ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladı.

Afganistan’da üniversitelerdeki kız öğrencilerin eğitimi durduruldu

Bakan Şeyh Abdullah, kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı; İslam’ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekti. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etti.

İki bakan ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yineledi. Kudüs’teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Mescid-i Aksa’nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulayarak; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundular.