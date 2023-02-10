Çavuşoğlu’ndan BM ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ile kritik bir temas kurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Karamanmaraş merkezli depremleri görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda, “İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörüyle görüşerek BM ve bağlı kuruluşlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.