Çavuşoğlu’ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Polonya’ya gitti.

Çavuşoğlu, başkent Varşova’ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov görüştü.