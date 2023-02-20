Çavuşoğlu’ndan F-16 savaş uçakları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nden alınacak F-16 savaş uçakları hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile kameraların karşısına geçen Bakan Çavuşoğlu, F-16’lar için son duruma ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün deprem felaketinden etkilenen bölgede birlikte (Antony Blinken) incelemelerde bulunduk. Birçok ABD kurum ve kuruluşu depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Yardım kampanyalarında bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hem ABD yönetimine hem de ABD halkına.

ABD ile geniş bir gündemimiz var. Sorunları ve sınamaları etkili bir şekilde yönetmek istiyoruz. Karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ediyor.

F-16lara ilişkin son durumu ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Bu sürecin süratle tamamlanması iki tarafın da yararınadır. Kongrenin destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz.