Çavuşoğlu’ndan Feyzioğlu açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında açıklama yaptı.

Yeni Büyükelçiler kararnamesinde öne çıkan isimlerden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyükelçi olarak atanan Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu’ydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu neden Feyzioğlu’nu büyükelçi olarak atadıklarını anlattı.

2022 yılı Büyükelçiler atamaları belli olmuştu. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldıktan sonra yeni Büyükelçilere görev yerlerini tebliğ etmişti.

Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilcisi, Sedat Önal BM Daimi Temsilcisi, Levent Gümrükçü NATO Daimi Temsilcisi, Selçuk Ünal Lahey Büyükelçisi, Murat Karagöz Lizbon Büyükelçisi, Metin Feyzioğlu ise KKTC Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Atamalarda dikkat çeken isimlerden biri olan Feyzioğlu’yla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

“Bizim için dışarıdan içeriden fark etmez. Daha önceki dönemlerde de oluyordu.” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Şimdi ki dönemlerde de olur. Bunlar gayet doğal. Bunu başka yere çekmenin de hiç bir anlamı yok. Gayet isabetli isimler. Yanlış hata olursa da gerekeni yapıyoruz zaten. Uyarılarımız olur, geri çekme imkanımız var. Hukuk lazım, teknik müzakereler de var. Ama Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de var. O nedenle sayın Feyzioğlu’nun burada başarılı olacağını ben düşünüyorum. Oraya uygun. Yani biz kişiye göre görev değil de göreve göre uygun arkadaş bulmaya çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.