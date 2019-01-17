Çavuşoğlu’ndan flaş Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile yapılan basın toplantısında Münbiç konusuna değindi.

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları;

FETÖ Makedonya’yla da ilişkilerimizi zehirlemeye çalışıyor.

MÜNBİÇ’TEKİ PATLAMA

Terör Suriye’de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli.

SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE

Trump’ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye’nin kuzeyinde istikrar için önemli. İstikrar, Suriyeliler’in dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz

PATRIOT ALIMI

ABD’den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400’leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli.

Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’un konuşmasından satır başları;

Makedonya teröre karşı savaşta Türkiye’nin yanında yer alıyor. İli ülke arasında ekonomik iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum