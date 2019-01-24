Çavuşoğlu’ndan flaş Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili açıklama yaptı ve güvenli bölge için verilmiş bir takvim olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Güvenli bölge için verilmiş bir takvim yok. ABD’de bir iki nokta dışında görüşlerimiz örtüşüyor” dedi.

A Haber yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, “Güvenli bölge için verilmiş bir takvim yok. Suriye’de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı.” dedi.

Ankara ve Washington arasında müzakerelerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “ABD ile bir iki nokta dışında görüşlerimiz örtüşüyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı’nın verdiği bilgiye göre, ABD’nin özel temsilcisi Jeffrey bugün Türkiye’ye gelecek.

TRT