Çavuşoğlu’ndan İsveç ve Finlandiya hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; NATO’nun genişlemesini istiyoruz. Türkiye’nin başından beri istediği budur. NATO misyon ve faaliyetlerine en çok katkı sağlayan 5 ülkeden bir tanesi.

Biz Finlandiya ve İsveç’in güvenlik endişelerini anlayabiliyoruz. Biz anlarken Türkiye’nin güvenlik endişelerinin anlaşılmaması kabul edilemez. Çok faaliyet gösteriyorlar. Para toplamak… Terörizmin finansmanı. Kandil’den Suriye’ye insan devşirme.

Bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde durduracak. Açık, net. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini. Finlandiya’ya baktığımız zaman böyle göreceli bir sorunumuz yok. İsveç’e baktığınız zaman yasa değişikliğine gittiler ama bu faaliyetler artarak devam ediyor. O zaman yasa değiştirmenin ne anlamı kaldı.

Bunlar karşılanmadan bir ülkenin NATO üyeliğine ‘evet’ dememiz mümkün değil. Bu tamamen güvenlik endişesiyle, terörle mücadeleyle ilgili bir konu. Biz Finlandiya’ya daha pozitif baktığımızı söyledik. Ama NATO süreci iki ülkeyle birlikte götürmek istiyor.

Bir gün İsveç hükümlülüklerini yerine getirirse oturur bakarız. Ama şu şartlarda ‘evet’ dememiz mümkün değil.