Çavuşoğlu’ndan Karsu açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 yakınını 7.7’lik depremde kaybeden şarkıcı Karsu hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin misyon şefleriyle buluşmasında Hollanda’da yaşayan ve depremde 10 akrabasını kaybeden caz sanatçısı Karsu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara’daki misyon şefleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. AB Başkanlığı’nda düzenlenen yemekte Bakan Çavuşoğlu, önceki toplantıları, geçen yılın muhasebesi ve yeni yıla bakış temasıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, bu toplantıdaki gündem maddesinin depremler olduğunu, 46 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Cumhuriyet tarihimizde en çok can kaybı ve yıkıma yol açan afeti yaşadık. Bu, 100 yıllık bir süreçte, bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet. Her zaman ve her vesileyle, başta doğal afetler olmak üzere, insanlığı tehdit eden sorunlara karşı dayanışma ve ortak eylem çağrısı yaptık. Milli gelirine göre dünyanın en hayırsever ülkesi olarak, nerede yardıma muhtaç birisi varsa, yanında olduk. Zira biz ‘birlikten kuvvet doğar’ deriz, buna inanırız. Bu sözün Avrupa’nın birçok ülkesinde de kullanıldığını biliyorum. Şimdi biz, yaşadığımız bu afet sürecinde güçlü bir uluslararası dayanışma görüyoruz. Bu destek, bize moral ve güç veriyor” diye konuştu.