Çavuşoğlu’ndan Kaşıkçı yorumu

Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluk binasında vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Geç de olsa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Geç de olsa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kral’la telefon görüşmesinden sonra işler daha kolaylaştı, Suudi Arabistan işbirliğine daha açık oldu. Tüm aramalarda Suudi yetkililer de var.

Baskı, Riyad’ın cinayeti kabul etmesine neden oldu.

Diyelim ki, BM veya uluslararası başka bir kuruluş soruşturma açtı. Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız.

Herhangi bir ülkeyle elimizdeki delilleri paylaşmadık ama istihbaratlar arasında görüşmeler olabilir.”

NTV