Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile ikili ve heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Bugün Ukrayna’da savaş var, gıda krizi var, savaşın etkilerini tüm dünyada görüyoruz. Girişimci ve insani dış politika çerçevesinde gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını savunmak için çalışıyoruz. Var olan sorunlara Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girişimci diplomasimizle çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tüm bu yoğunluk içinde tabi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk halkını ihmal etmemiz mümkün değildir. Yeni hükümetin kurulmasından sonra bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bugün sizlerin de söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Başbakan ve koalisyonun içindeki siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, müzakerelerle ilgili hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin net bir pozisyonu olduğunun altını çizerek, “Müzakere süreciyle ilgili tutumumuz da bellidir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile New York’ta da görüştük. Her platformda söylüyoruz. Bizim pozisyonumuz açık, net. Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor ve iki egemen eşit devlet arasında, iki eşit taraf arasında müzakerelerin başlatılması gerekiyor. Bu pozisyonumuzu hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hem de Türkiye olarak her platformda anlatıyoruz. İlgi duyan ülkelere de anlatıyoruz sadece BM Genel Sekreterine değil, Avrupa Birliği’ne de gayet açık bir şekilde anlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını uluslararası topluma anlatma konusunda birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.